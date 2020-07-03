07.3.2020

Слоны-убийцы

В национальном парке Мерчисон-Фолс на северо-западе Уганды слоны напали на крестьянина и разорвали его на кусочки. Убийство произошло ранним утром 5 марта.

Отмечается, что 60-летний Ричард Отим услышал, как слоны начали уничтожать его бананы. Он вышел из дома, чтобы их прогнать, но агрессивные животные напали на него возле двери здания. Один слон оттащил его на расстояние около 30 метров и раздавил. К расправе над человеком присоединилось второе животное.

Свидетелем убийства стал местный житель. Ему показалось, что слоны борются между собой. Лишь когда они ушли, он увидел, что они разорвали мужчину. Его части тела и вытащенные наружу внутренние органы были разбросаны по округе.

За последние три года слоны убили в округе Камдини 19 человек // New Vision