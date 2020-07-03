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07.3.2020

Ежегодные гонки слонов им.Кришны

Ежегодные гонки на слонах прошли в индийском храме Кришны в Гуруваюре 7 марта.

Ежегодный фестиваль храма Гуруваюр открылся традиционными гонками на слонах. В 2020 году в нем приняло участие 24 слона. 44-летний слон Гопи Канна выиграл гонку восьмой раз подряд. Фестиваль продлится десять дней.

В храме Гуруваюр ежегодно проводятся 24 различных празднества. В марте проходит фестиваль Улсавама. В первый день этого фестиваля устраивают гонки на слонах, а в следующие дни гости могут насладиться шествием животных.

Храм расположен на юге штата Керала. Главным божеством является Кришна в его четырехрукой форме Нараяны. // ANI



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