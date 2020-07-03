07.3.2020

Трещина на «Беринговом мосту»

Из-за трещины во льду Чукотского моря прервалась лыжная экспедиция «Берингов мост», участники которой собирались пройти от Чукотки до Аляски по льду.

Сообщается, что проблемы у участников начались вскоре после старта из села Энурмино. За первый день экспедиции путешественники прошли всего восемь километров. После ночевки словацкий представитель Петер Доседла принял решение покинуть экспедицию и вернуться в пункт старта. На второй день путешественники обнаружили большую трещину шириной около 5 километров. Они попытались ее обойти, однако в итоге пришли почти к точке старта.

Отмечается, что к 6 марта участники экспедиции оказались в 12 километрах к северо-востоку от села Энурмино.

Участники экспедиции «Берингов мост» под руководством мастера спорта по спортивному туризму Виктора Симонова планировали из Энурмино перейти Берингов пролив и достигнуть Аляски в районе поселка Пойнт-Хоп за 20 дней. Расстояние между этими населенными пунктами оценивается в 300–500 километров в зависимости от маршрута. Однако сейчас из-за трудностей в первые дни перехода путешественники значительно выбились из графика. // ИА Чукотка