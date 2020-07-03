07.3.2020

Пешком из Азии в Америку

Красноярский путешественник Семён Деяк в составе международной экспедиции пытается пешком преодолеть Берингов пролив.

«Нас 6 человек: три словака, один новозеландец и двое россиян. Каждый потащит на себе 80-килограммовые сани. Спать будем в палатках. Горячее питание – утром и вечером, днём только калорийный перекус (мясные продукты, чай, орехи, сухофрукты, шоколад). Задача – повторить путь, который проделывали уже неоднократно, и соединить континенты. Пойдём на лыжах, без применения другого транспорта. Хотя пролив в самом узком месте имеет ширину всего 86 км, общая протяжённость нашего маршрута варьируется от 300 до 500 км с учётом маневрирования водных препятствий, дрейфа и аномально тёплой зимы», - рассказал о планах Семён Деяк.

По признанию путешественника, отдельную проблему могут составить белые медведи, которых много на этом участке Арктики. Для охраны отряд взял с собой собаку. Хотя главной трудностью будет сам переход. Пролив большую часть времени забит ломаным битым льдом. Пространства открытой воды возникают неожиданно, их быстро сковывает мороз, превращая в чёрный нилас, по которому нельзя плыть в лодке и идти на лыжах.

Возглавляет экспедицию Виктор Симонов, путешественник и полярник, мастер спорта по спортивному туризму, имеющий экспедиционный опыт более 30 лет, из которых 15 лет в Арктику, в том числе на Северном полюсе. // OutdoorsNews