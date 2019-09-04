09.4.2019

Новое открытие возрастом в миллионы лет

Спелеологи обнаружили в Германии, в Рейнских сланцевых горах, гигантскую древнюю пещерную систему, предположительно, ей несколько миллионов лет. Высота коридоров достигает в высоту 10 м, в ширину - 5 м, имеются кораллы и сталактиты.

Комплекс пещер расположен в 40 км от Кёльна, в районе коммуны Энгельскирхен, специалисты дали объекту наименование Виндох. Штефан Фогт, руководитель группы, рассказала о находке. Спелеологи углубились на 1 км, они установили, что в сторону от основной пещеры идут коридоры, их длина пока не определена. Группа исследователей передвигалась по коридорам на протяжении 1,5 часа, причём ученые не обнаружили тупик. Проходы свободны от препятствий. Общую длину пещер еще предстоит установить при дальнейших исследованиях. Ранее в данном районе была обнаружена пещера длиной почти 6 км.

В Германии, в земле Северная Рейн-Вестфалия, насчитывается множество пещер и гротов, они изучаются специалистами. Проводятся экскурсии, билет для взрослого посетителя стоит 4,5 евро (около 330 рублей). // OutdoorsNews