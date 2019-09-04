09.4.2019

33 страны и 95 000 км на электромобиле

Сегодня в Австралии завершилось самое длинное путешествие на электромобиле. Голландец Вейб Ваккер (Wiebe Wakker) отправился из своей родной страны на модифицированном электромобиле Volkswagen Golf 15 марта 2016 года.

В итоге, проехав 33 страны и почти 95 000 км, он завершил свой путь в Сиднее. За всё путешествие энтузиаст потратил на зарядку своего авто лишь 300 долларов, причём большую часть уже в австралийской глубинке. Было подсчитано, что обычному автомобилю Golf с ДВС потребовалось бы около 6800 литров топлива, которые обошлись бы примерно в 4550 долларов.

Правда, стоит отметить, что путешествие не только финансировалось за счёт пожертвований спонсоров и обычных людей — в пути Ваккеру порой помогали с организацией зарядки и прочими вопросами. В любом случае, достижения это не умаляет.

Кроме того, автомобиль путешественника без подзарядки мог проехать всего около 200 км, что, конечно, осложняло путешествие, ведь буквально каждые пару часов нужно было заряжать машину. // OutdoorsNews