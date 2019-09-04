09.4.2019

Одиночная кругосветка Фёдора Конюхова

Находящийся в кругосветном одиночном плавании российский путешественник Федор Конюхов смог запастись питьевой водой и привести в порядок лодку после 12-балльного шторма в Южном океане. Об этом пишет 8 апреля ТАСС, ссылаясь на дневник путешественника, предоставленного организатором экспедиции Оскаром Конюховым.

Южноокеанский шторм в начале месяца впервые за всю экспедицию путешественника несколько раз перевернул весельную лодку, повредив ее. Ветроуказатель и солнечные батареи были также сорваны волнами.

В своем дневнике Конюхов написал, что погода дала возможность привести в порядок лодку. Путешественник смог открыть все люки на проветривание.

«Внутри все отсырело и заплесневело, нет ни одной сухой вещи. Конденсат везде. Приборы пока работают, но и для них это тоже серьезное испытание, тут настоящий парник», — пишет он.

Известно, что за долгий срок ему впервые удалось встать в лодке в полный рост, запустив опреснитель и пополнив таким образом запасы пресной воды.

Как рассказывает Оскар Конюхов, Федор на сегодняшний день проделал путь длиной в 9,5 тысяч километров из запланированных 27 тысяч. Известно, что до мыса Горн ему осталось проплыть 950 морских миль (1760 километров).

Напомним, путешественник отправился в одиночное кругосветное плавание на весельной лодке в начале декабря прошлого года из порта Данидин в Новой Зеландии. Сообщается, что в общей сложности ему необходимо пройти на веслах 16 тысяч морских миль.

Британский дизайнер Филипп Моррисоном специально спроектировал для экспедиции Конюхова лодку «Акрос», на которой он отправился в кругосветное путешествие.

Путешественник совершил уже пять кругосветных плаваний. Он более 15 раз пересекал Атлантику. Конюхов стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах частей света и на Южном и Северном полюсах. 12 лет назад он обогнул Южное полушарие на парусной яхте «Алые паруса» через Индийский, Атлантический и Тихий океаны. // OutdoorsNews