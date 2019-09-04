09.4.2019

6000 км на вездеходах от Нового Уренгоя до Анадыря

Группа энтузиастов на вездеходах "Бурлак" завершила путешествие по северным регионам России. За 29 дней участники экспедиции "Север рядом" преодолели более шести тысяч километров, проделав путь от Нового Уренгоя до Анадыря. Путешественники хотели доказать, что многие населённые пункты Севера при наличии новейшей техники не так далеки и отрезаны от цивилизации, как кажется.

В экспедиции приняли участие 13 человек. Из Нового Уренгоя они стартовали 6 марта. Они проехали через четыре региона России по труднодоступной местности. Значительную часть своего маршрута группа прошла вдоль северо-восточного побережья России, омываемого морями Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским. Путешественники побывали в Тухарде, Хатанге, Дудинке, Норильске, Волочанке, Тикси, Певеке, Анадыре и других населённых пунктах. Конечной точки маршрута экспедиция достигла 4 апреля – на шесть дней раньше запланированного срока.

Участники путешествия передвигались на трёх вездеходах-амфибиях "Бурлак", специально созданных компанией "Вездеходы Макарова" для работы в суровых арктических условиях. На "Бурлаках" они успешно справились с северным бездорожьем и непогодой, без проблем и в срок добрались до всех запланированных точек даже по заметённой целине и замёрзшим морям, усыпанным ледяными торосами. Все необходимые припасы группа везла с собой. Лишь однажды путешественники остановились на дозаправку – в городе Тикси.

В пути не обошлось без трудностей. По дороге участникам не раз приходилось пробиваться через пургу, ремонтировать технику при 35-градусном морозе, возвращаться на десятки километров назад, чтобы объехать непреодолимую полосу торосов. Однако путешествие запомнится участникам не только труднодоступным маршрутом. Группа побывала в бывшем распределительном центре ГУЛАГа, на кладбище кораблей, в нескольких заброшенных деревнях. В пути она встретила рыбаков, чьи жилища одиноко стоят в бескрайних заснеженных полях, и гостеприимных метеорологов на метеостанции Раучуа, которые добродушно приняли и накормили гостей. Несколько раз путешественники помогали местным жителям доставить грузы и подвезли попутчиков до ближайших населённых пунктов.

Участники экспедиции отправятся домой из Анадыря на самолёте в ближайшие дни. Три вездехода "Бурлак", на которых они проделали свой путь, останутся на Чукотке. По итогам путешествия будет создан фильм. Дата выхода картины запланирована на конец лета 2019 года. // OutdoorsNews