07.4.2018

С волками лучше, чем с "человеками"

72-летний испанец Маркос Родригез Пантоха, которого называют Маугли из-за того, что он 12 лет прожил в стае волков, рассказал, что разочаровался в людях и вернулся к жизни с животными.

Как Пантоха рассказал Daily Mirror, в "мире людей" он постоянно подвергается насмешкам и оскорблением. Он считает, что над ним смеются потому, что он мало что знает о политике, футболе и других вещах современного мира.

С волками он стал жить в детстве. Испанец рассказывает, что рано остался без родителей — мать ушла из семьи, когда ему было три года, а отец стал жить с другой женщиной. Мальчика отправили учеником к пастуху, но тот оставил ребенка одного. Однажды Пантоха нашел волчью пещеру и стал играть с волчатами. Мать детенышей приняла мальчика за своего и кормила его сырым мясом, которое добывала на охоте. // OutdoorsNews