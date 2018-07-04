07.4.2018

Рекорд в самой глубокой пещере мира

Любители экстрима из Москвы опустились в пещеру Верёвкина, считающуюся наиболее глубокой в мире, установив, что лабиринт подземных ходов в ней гораздо сложнее и больше, чем ранее считали мировые специалисты.

Побив все мировые рекорды, экстремалы из России сумели опуститься в пещеру Веревкина, названную в честь погибшего там исследователя, погрузившись в неё на более чем два километра. Столичным любителям экстрима удалось выбраться наружу живыми и невредимыми, что позволило им рассказать о своих впечатлениях. Ранее многие спелеологи и обычные любители экстремальных развлечений не раз пробовали опуститься в пещеру, устанавливая всё новые достижения по глубине входа. Однако, мировой рекорд покорился именно столичным исследователям, которые сумели опуститься вглубь пещеру Верёвкина на целых 2212 метров. Достижение столичных экстремалов было увековечено в официальных записях международных ассоциаций спелеологов, а саму экспедицию москвичам пришлось начинать с полёта на вертолёте, так как вход в пещеру находится в заснеженной вершине горы. Александр Вест // OutdoorsNews