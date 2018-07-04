07.4.2018

На снегоходах на Канин Нос

Наша снегоходная экспедиция оказалась длиннее, чем планировалось: вместо 770 км мы прошли 970 км – из них более 950 по заполярной тундре, где температура порой опускалась до минус 35 градусов, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. За время экспедиции нами было съедено 3,5 кг сала и колбасы, а также израсходовано около 1200 литров бензина.

Идея снегоходной экспедиции на мыс Канин Нос была высказана во время новогодних праздников. Вскоре она окрепла и превратилась в цель. В конце января был назначен тренировочный выезд. За 4 дня тренировочных заездов были выявлены слабые места снегоходов и снегоходчиков, а также обозначены основные пункты подготовки. Чем ближе подходило время старта, тем больше дел оставалось. Основные вопросы, такие как подготовка снегоходов, саней, экипировки, закупка провизии, были решены, мне кажется, прямо перед отъездом, много мелких не решены в принципе... Сергей смастерил сани по своей задумке, с возможностью делать из двух одни, в виде кофра. Это позволило на обратной дороге ехать с санями только половине участников экспедиции. // OutdoorsNews