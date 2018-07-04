07.4.2018

Кругоавстралийская экспедиция

Экспедиция прошла под руководством Константина Мержоева. На пресс-конференции участники похода рассказали, что за два месяца им удалось преодолеть 16 тыс. км.

Кубанцы стартовали в Сиднее, посетили Мельбурн и Брисбен, пробирались через неосвоенные человеком территории и вышли к Индийскому океану. По словам землепроходцев, на зеленом континенте больше всего их удивило разнообразие ландшафтов и климата.

«Ехали как раз в то время, когда был сезон дождей. Дороги полностью затоплены, порой еле проходили в разных местах, могли быть отрезаны от мира. И пустыни! Как ни парадоксально: в одном месте заливает, проехать невозможно, а в 100 км дальше — свыше 50 °С и ни грамма воды», — рассказал руководитель экспедиции «Пятый континент», путешественник Константин Мержоев.

В пути искатели приключений встретили многочисленных представителей местной фауны, добрались до высочайшей вершины Австралии, обошли всю береговую линию континента и завершили круиз в Сиднее. Путешественники решили поделиться с кубанцами подробностями своей дороги: видеоматериалы подарят в краснодарские вузы, в музее Фелицына организуют фотовыставку, а телеканал «Кубань 24» покажет фильм о путешествии по пятому континенту. // OutdoorsNews