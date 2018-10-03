10.3.2018 Отправляясь в дальний путь, про МЧС не позабудь ГУ МЧС по Забайкальскому краю напомнило покорителям Кодара о необходимости информировать об опасных походах. Правительство РФ обязало выходящих на маршруты оповещать спасателей. Об этом сообщается на сайте краевого главка МЧС. «Не за горами начало туристического сезона в Забайкалье. Сотни людей отправятся покорять горы Кодара, сплавляться по рекам или совершать длительные пешие походы по родному краю. Однако теперь организаторы походов обязаны сообщать о них в территориальные органы МЧС России. Такая норма содержится в постановлении правительства РФ. Если поход осуществляется по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, о нём следует сообщить в спасательное ведомство не позднее, чем за 10 дней до начала. Также следует информировать МЧС о наличии в группе несовершеннолетних детей», - сообщило ведомство. Представителям туриндустрии и туристам для информирования о намеченных маршрутах необходимо обращаться в поисково-спасательные формирования, а также в ЕДДС (единые дежурно-диспетчерские службы). // OutdoorsNews



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