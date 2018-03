10.3.2018

Галопом по ... всему миру

Потратив 200 тысяч долларов и около 19 месяцев на путешествие 27-летняя американка Кассандра Де Пеколь смогла не только посетить все 196 стран мира, но и установить два мировых рекорда. Во первых, американка посетила все страны мира за короткий срок, а во вторых она стала первой женщиной, которой удалось побывать во все странах. В среднем в каждой стране она была от двух до пяти дней. Путешествие Кассандры началось в июле 2015 года.

Большую часть денег девушка собрала с помощью спонсоров, которых ей приходилось искать прямо во время путешествия. Благодаря им Кассандра сняла документальный фильм о своих удивительных приключениях.

Кассандра получила возможность путешествовать в рамках проекта Expedition 196, инициированного IIPT (International Institute for Peace Through Tourism). Она была выбрана для выполнения миссии посла мира, поэтому в поездках читала лекции студентам о взаимосвязи экономики и туризма, говорила о проблемах окружающей среды и останавливалась в экоотелях, например Six Senses, Soneva and Secret Bay.

Американка тщательно готовилась к поездке: составляла план маршрута, читала о местных традициях, занималась спортом. «Еще в школе я мечтала увидеть мир. Мне всегда было интересно узнать больше о культуре, национальных обычаях и религиях разных стран», — говорит Де Пеколь.

В своем инстаграме Кассандра пишет: «Я думаю, многие меня поймут. Кошмары и ужасы, что я иногда вижу, тяжело осознать: война, голод, унижения, несправедливость, жестокость. Если честно, я отчаянно стараюсь сосредотачиваться на хорошем, но иногда я обнаруживаю, что от меня зависит немногое. Помимо хороших и счастливых вещей, которыми я с вами ежедневно делюсь, я не буду избегать и мрачных тем — в надежде на то, что в результате это приведет к положительным изменениям».

Путешествие по России и странам Центральной Азии прошло у Кассандры успешно. А вот в некоторых государствах, правда, уже на другом континенте, девушку встретили не так приветливо. В Перу ее обокрали таксисты, а на Гренаде ее приняли за наркокурьера.

«В аэропорту у меня были небольшие проблемы. Охрана осмотрела мой багаж и заподозрила, что я везу наркотики. Но это были всего лишь мои таблетки и витамины. И все закончилось хорошо», — прокомментировала американка. // OutdoorsNews