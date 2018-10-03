10.3.2018

Роспотреднадзор предупреждает

Роспотребнадзор предупреждает граждан об опасности заболевания холерой во время поездок в Йемен и близлежайшие страны. Информация об опасном заболевании опубликована на сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 27 апреля 2017 года по конец февраля этого года в Йемене было зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания холерой, из которых более двух тысяч со смертельным исходом.

Ведомство отмечает, что сейчас число заболеваний снижается и ситуация стабилизируется, но пока следует ограничить поездки россиян в Йемен. // OutdoorsNews