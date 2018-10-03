10.3.2018

Все глубже, и глубже...

Самую глубокую в Российской Федерации пещеру на данный момент исследуют спелеологи сразу из четырех стран: России, Германии, Великобритании и Словакии. Ученые пытаются погрузится в те недра, где еще никогда не ступала нога человека.

Специалисты отбирают пробы грунта, минералов и воды. Первые находки уже дали возможность ученым понять, каким образом происходят климатические изменения на протяжении последних сотен тысяч лет. Так далеко по Ботовскому лабиринту не удавалось зайти еще никому и никогда. Спустя несколько десятков километров экспедиция решила сделать остановку на ночлег. Палатка была закреплена между сталактитами и сталагмитами. В пещере лишь немногим теплее, чем на улице, всего +1. Входящий в немецкую часть исследовательской группы доктор Брайтенбах из немецкого Бохума утверждает, что в Ботовскую пещеру спускается уже десятый год подряд. Каждый раз делает этот все глубже. По породам, которые биолог здесь находит, он проводит изучение доисторического климата планеты. На этот раз ученые обнаружили тут новый минерал. В нем есть частица эпохи ледникового периода. Пройдя под землей 60 километров, спелеологи обнаружили кости и черепа доисторических животных - рыси и древних медведей. Этим останкам несколько сотен тысяч лет. Позже эти кости сложат в скелеты и отправят их на изучение в университеты Германии, России, Англии, где ботовскими медведями интересуется Оксфорд. Как считают сами спелеологи, они нашли останки семи доисторических особей. Николай Офицеров

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