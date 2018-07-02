07.2.2018

Вокруг света на "копейке"

Жители Чехии проехали в общей сложности 56 тысяч километров и посетили 30 государств на четырех континентах. Путешествие заняло меньше года - путешественники выехали весной 2017 года, а вернулись в январе 2018 года.

Ранее Вогел и Явурек уже ездили по миру - в том числе они посещали Балканы и Великобританию, а также путешествовали по странам СНГ. Один из них выполнял функции автомеханика, а второй взял на себя все вопросы по навигации и взаимодействию с аборигенами в каждой из стран.

Старые "Жигули" 1975 года выпуска были выбраны из-за чрезвычайной выносливости автомобиля и их былой популярности на экспортных рынках - запчасти к ВАЗ-2101 или аналогичным машинам можно найти во многих странах мира.

42-летний автомобиль обошёлся Вогелу и Явуреку в сумму около 600 евро. Перед выездом был установлен мотор от другой "Лады", проведён ремонт. В ходе поездки путешественники посетили в том числе и автозавод ВАЗ в Тольятти, где их приветствовал в том числе ветеран завода Юрий Целиков, работающий на предприятии с 1972 года.

В путешествии было множество курьёзов - например, в Киргизии чехов оштрафовали сначала за езду со включенными фарами, а затем - за езду с выключенными фарами. Оба инцидента произошли днём. В США они попали с неправильно оформленными транзитными документами на машину, однако таможенники пошли путешественникам навстречу.

Автомобиль по возвращении оказался в негодном состоянии для новых путешествий, однако дорогу выдержал хорошо - потребовалась только замена резины в середине пути. Теперь Вогел и Явурек намерены отправить его в музей АвтоВАЗ.

Семейство ВАЗ-2101 выпускалось на Волжском автомобильном заводе с 1970 по до 1988 год. Автомобиль был разработан для Советского Союза итальянцами в соответствии с договором между Внешэкономбанком СССР и концерном FIAT. Модель создали на основе серийного Fiat-124 1966 года, однако в её конструкцию по требованию советской стороны были внесены сотни изменений, чтобы машина достойно выдерживала условия эксплуатации в СССР, включая плохие дороги и разнообразный климат. Таким образом, получившийся Fiat-124R (Russa), более известный под своим конвейерным именем ВАЗ-2101, работал надёжнее и долговечнее, чем свой прототип. // OutdoorsNews