07.2.2018

"Академик Трешников" пошел из Санкт-Петербурга в Антарктиду

Научно-экспедиционное судно (НЭС) "Академик Трешников" отправилось во вторник из Санкт-Петербурга к российским станциям и полевым базам в Антарктиду.

Как сообщила пресс-служба научно-исследовательского института Арктики и Антарктики в среду, на борту судна 36 участников экспедиции и около 600 тонн грузов.

По плану в начале марта судно должно зайти в порт Кейптаун, где к участникам экспедиции присоединятся еще 17 специалистов с борта НЭС "Академик Федоров", который завершит к этому времени свой антарктической рейс.

В порту Кейптаун на борт судна "Академик Трешников" будут погружены свежие продукты и запасы пресной воды, а с борта НЭС "Академик Федоров" будут перегружены два вертолета КА-32 и другие грузы для антарктических станций, сообщают в НИИ.

Из Кейптауна "Академик Трёшников" сначала доставит на сезонную полевую базу Молодёжная грузы для продолжения строительства новой белорусской антарктической базы Гора Вечерняя. Здесь же судно примет на борт всех участников сезонных работ, а также около 100 тонн собранных полярниками отходов прошлой деятельности.

После судно направится к станции Новолазаревская, куда доставит топливо, продукты питания и расходные материалы, а также сменит зимовочный состав. В начале апреля НЭС выполнит смену зимовочного состава и доставку грузов для станции Беллинсгаузен, в том числе для строительства нового наземного комплекса обеспечения космической системы ГЛОНАСС.

В ходе экспедиции с борта "Академика Трешникова" будет выполнена океанографическая съемка в проливах Брансфилда и Дрейка. Возвращение судна в порт Санкт-Петербург запланировано на 25 мая 2018 года. // OutdoorsNews