07.2.2018

Исследование пещеры Сакаска

В субботу, 10 февраля, в республику вновь прибывает группа дайверов-спелеоподводников из различных регионов России. Главная цель — изучение нового зала пещеры с белоснежными стенами. Предполагается, что Сакаска является самой длинной подводной пещерой России, длина ее подводных ходов может достичь в общей сложности двадцати километров. Пещера является выходом подземной реки, которая течет по Сумганскому плато.

«Дальнейшее изучение носит стратегический характер: пещера Сакаска уже интересует ученых, дайверов и любителей экстремального туризма со всей страны, — поделился организатор экспедиции, заместитель директора санатория «Якты-Куль» Салават Нафиков. — Работы будут проведены при поддержке Министерства экологии РБ и Госкомитета по предпринимательству и туризму РБ, турбазы «Башкирская деревня», благотворительного фонда «Юрматы», при поддержке администрации Кугарчинского района.

Участниками экспедиции станут: Максим Четырин — спелеоподводник; Александр Хижняк — водолаз-спасатель МЧС РФ, спелеоподводник; Евгений Миронов — спелеоподводник; Максим Козионов — исследователь подводных пещер Северного и Приполярного Урала, пещерный дайвер-глубоководник. член Уральского отделения РГО; Евгений Рунков — руководитель экспедиции, исследователь подводных пещер Урала, Башкортостана и Флориды, инструктор-тренер по пещерному и глубоководному дайвингу, член Уральского отделения РГО; Станислав Поляков — исследователь подводных пещер Башкортостана, Татарстана, Самарской области, член российского отделения IURCC (Международная подводная ассоциация по поиску и подъему пострадавших в пещерах), пещерный дайвер-глубоководник, журналист.

Как сообщало агентство «Башинформ», первая крупная спелеоэкспедиция в Сакаску состоялась в октябре 2017 года и вызвала большой общественный резонанс. В ходе погружений спелеоподводниками был найден рачок-эндемик, по словам ученых, ранее не известный науке вид. Эти ракообразные обитают на большой глубине и приспособлены к жизни в полной темноте: они слепы и практически не окрашены.

«Новый вид животных еще предстоит подробно изучить, классифицировать и назвать, поэтому нам предстоит вновь погрузиться и добыть опытные образцы, чтобы передать их биологам, — поделился Евгений Рунков. — Также в задачах экспедиции — продолжение изучения подводной пещеры, провести видеосъемку для того, чтобы поделиться красотами пещеры со всеми заинтересованными. Также важно провести топосъемку пещеры». // OutdoorsNews