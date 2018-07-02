07.2.2018

Красное море застонало, но люди как стреляли, так и стреляют.

В районе острова Гифтун близ Хургады, а также расположенного южнее вдоль побережья местечка Абу-Рамад зафиксированы шум, стуки и потрескивания, доносящиеся с самого дна.

Сообщается, что глава Общества спасения на море и охраны окружающей среды Хасан ат-Тейиб заявил, что это могут быть песни больших китов.

По его словам, "животные могут находиться на достаточно большом удалении, но вода очень хорошо проводит звуковые волны, и они достаточно быстро и на огромные расстояния распространяются в ее толще."

Также не исключается, что это может быть "выдавливание", происходящее из-за трещин на морском дне, образующихся в результате землетрясений. Причиной звуков, в третьей версии, могут быть быть геологоразведочные работы, которые ведут нефтяные компании.

Власти пообещали в кратчайшие сроки разобраться с происходящим. Для этого формируется специальная комиссия из морских экспертов, военных, дайверов и ассоциации рыбаков.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что геофизики из Германии и Франции зафиксировали идущий с морского дна странный и очень низкий гул. Услышать его ученым удалось с помощью сейсмографа, сила звука оказалась в десятки тысяч раз ниже, чем может воспринимать человеческий слух, сообщает Geophysical Research Letters. // OutdoorsNews