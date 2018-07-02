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07.2.2018

Джип хорошо, а ледокол лучше.

Атомный ледокол «Таймыр» выручил участников экспедиционного центра «РГО Экспо». Смельчаков вместе с джипами подняли на борт судна.

Шестеро человек на внедорожниках отправились в экспедицию из Норильска в Диксон, их целью был мировой рекорд, который они поставили бы, добравшись до самого северного континентального населенного пункта в мире на джипах.

Они остановились на полярной метеостанции Сопкарга и направили запрос о помощи в Росатомфлот: погодные условия и поврежденные ледовыми торосами колеса машин не позволили автомобильной группе преодолеть обратный путь самостоятельно.

- Маршрут, который мы преодолели за 7 дней, на атомном ледоколе прошли за сутки, - пишет в социальной сети руководитель экспедиционного центра «РГО Экспо» Богдан Булычев. - От себя и от лица всех участников экспедиции благодарим капитана и всю команду атомохода, а также ФГУП «Атомфлот» за содействие и оказанную помощь. // OutdoorsNews



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