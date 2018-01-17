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17.1.2018

Ждите пришествия потерявшегося туриста

В ноябре прошлого года 29-летний Оливер Макафи из Великобритании в рамках туристической поездки прибыл в Израиль. Возомнив себя Иисусом, мужчина пошел бродить по пустыне Негев, впоследствии потерявшись.

Поисковая группа нашла велосипед, на котором путешествовал Макафи, возле одной из дорог на въезде в пустыню. Также волонтеры обнаружили принадлежащий британскому туристу ноутбук и кошелек. В Негев была выстелена дорога из вырванных страниц Библии. Согласно мнению Раза Арбела, руководящего поисковой группой, Макафи возомнил из себя Иисуса, выполнил ряд неизвестных ритуальных церемоний и отправился бродить по пустыне. В обществе расстройство британца принято называть иерусалимским синдромом. Отметим, иерусалимский синдром – это уникальное психическое расстройство, возникающее после посещения Иерусалима. «Больные» люди начинают воображать из себя какого-то библейского героя, имеющего определенную миссию и обладающего уникальными силами. // OutdoorsNews



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