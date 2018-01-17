17.1.2018

Путь Тукая

Казанский бизнесмен, председатель союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев сегодня отправляется в США — оттуда он продолжит свое кругосветное путешествие на велосипеде, начавшееся еще в прошлом году.

Как рассказал Янышев «БИЗНЕС Online», он планирует проехать на велосипеде от побережья Атлантического океана (из штата Флорида) до побережья Тихого океана, в город Сан-Диего. После этого запланирован перелет до Китая — в Шанхай, оттуда Янышев поедет на велосипеде до Владивостока.

Напомним, что в прошлом году бизнесмен, стартовав 28 апреля из Казани, к 30 октября проехал почти 8900 км через Латвию, Литву, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Испанию, Португалию, Великобританию.

Цель путешествия — сбор информации о велосипедной культуре по всему миру и перенос этих идей на земли Казани и Татарстана в целом, уточнил Янышев. Именно так появилась идея о создании в РТ проекта «Путь Тукая», который сейчас уже переходит в практическую плоскость. Бизнесмен отметил, что недавно был сформирован оргкомитет по реализации этого проекта, который возглавила зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

«[В оргкомитет] вошли представители прокуратуры, бизнеса, культуры, жители Великобритании, Австралии. То есть вот этот проект, он сейчас начинает оживать, — сказал Янышев. — Мы с этой идеей — „Путь Тукая“ — идем в малый и средний бизнес на селе: создание рабочих мест, инвестиции в село».

Отметим, что партнер Янышева в кругосветном путешествии — 58-летний инвалид-колясочник Алексей Костюченко. Он также сделал короткий перерыв зимой, а до этого проехал на хэндбайке (велосипед с ручным управлением) более 7 тыс. километров: из Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск, Омск. Он также движется в сторону Владивостока и к концу путешествия должен пройти 9 тыс. километров. // OutdoorsNews