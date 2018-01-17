17.1.2018

Шведы свили гнездо для туристов

В Швеции открывается первый арктический плавающий отель. Внешне The Arctic Bath Hotel очень похож на гнездо. Его украшает множество "палочек", выкрашенных в белый цвет, чтобы здание сливалось с окружающим ландшафтом. В отеле есть бассейн под открытым небом, расположенный прямо в центре строения. Вода в нем нагревается до четырех градусов по Цельсию. Владельцы отеля заверяют, что купание в ледяной воде - отличный способ почувствовать себя отдохнувшим.

Арктический отель позиционируют как оздоровительный центр. Там будет четыре сауны, джакузи, а также морозная ванная со снегом. Из спа-процедур - массаж, уход за лицом и обертывания.

Шесть номеров отеля будут расположены в отдельно плавающих зданиях, чтобы посетители смогли насладиться полным покоем и изоляцией от внешнего мира. В каждом номере площадью 25 квадратных метров - камин и огромные окна. Если повезет, постояльцы даже смогут увидеть северное сияние, лежа под теплым одеялом.

Владельцы отеля говорят, что это будет единственная в Арктике плавающая гостиница.

// OutdoorsNews