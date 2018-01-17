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17.1.2018

Где на свете всех длннее...

Самая большая в мире затопленная пещера протяженностью 347 километров расположена в Мексике

В мексиканском штате Кинтана-Роо найдена крупнейшая на Земле затопленная пещера. Ее протяженность составляет 347 километров, отмечается на сайте исследовательского проекта Gran Acuífero Maya.

В течение десяти месяцев ученые искали соединение двух огромных затопленных пещер Сак-Актун и Дос Охос. Они расположены на севере полуострова Юкатан близ города Тулум. Соединение пещерных систем удалось найти 10 января.

Ранее рекордно большой затопленной пещерой считалась Окс-Бель-Ха. Система, расположенная южнее Тулума, имеет протяженность 270 километров, рассказали специалисты.

Ученые пояснили, что подводная система является важнейшим археологическим объектом. Она содержит свидетельства о первых поселенцах Американского континента, включая фауну и культуру цивилизации майи. // Царьград



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