17.1.2018
Где на свете всех длннее...
Самая большая в мире затопленная пещера протяженностью 347 километров расположена в Мексике
В мексиканском штате Кинтана-Роо найдена крупнейшая на Земле затопленная пещера. Ее протяженность составляет 347 километров, отмечается на сайте исследовательского проекта Gran Acuífero Maya.
В течение десяти месяцев ученые искали соединение двух огромных затопленных пещер Сак-Актун и Дос Охос. Они расположены на севере полуострова Юкатан близ города Тулум. Соединение пещерных систем удалось найти 10 января.
Ранее рекордно большой затопленной пещерой считалась Окс-Бель-Ха. Система, расположенная южнее Тулума, имеет протяженность 270 километров, рассказали специалисты.
Ученые пояснили, что подводная система является важнейшим археологическим объектом. Она содержит свидетельства о первых поселенцах Американского континента, включая фауну и культуру цивилизации майи. // Царьград