17.1.2018 Где на свете всех длннее... Самая большая в мире затопленная пещера протяженностью 347 километров расположена в Мексике В мексиканском штате Кинтана-Роо найдена крупнейшая на Земле затопленная пещера. Ее протяженность составляет 347 километров, отмечается на сайте исследовательского проекта Gran Acuífero Maya. В течение десяти месяцев ученые искали соединение двух огромных затопленных пещер Сак-Актун и Дос Охос. Они расположены на севере полуострова Юкатан близ города Тулум. Соединение пещерных систем удалось найти 10 января. Ранее рекордно большой затопленной пещерой считалась Окс-Бель-Ха. Система, расположенная южнее Тулума, имеет протяженность 270 километров, рассказали специалисты. Ученые пояснили, что подводная система является важнейшим археологическим объектом. Она содержит свидетельства о первых поселенцах Американского континента, включая фауну и культуру цивилизации майи. // Царьград



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