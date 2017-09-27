27.9.2017

Марк Бомонт - вокруг света за 78 дней на велике

Британский велосипедист Марк Бомонт установил новый рекорд кругосветного путешествия на велосипеде, затратив всего 78 дней, 14 часов и 40 минут. За это время он проехал около 28 968 километров в 16 разных странах.

В течение первых 29 дней он побил рекорд для дальность, проехав за месяц: 11 315,29 километра. Представитель Книги рекордов Гиннеса Анна Орфорд вручила Бомонту официальный сертификат, объявив, что велосипедист установил новый рекорд по самым быстрым кругосветным путешествиям на велосипеде (мужчина) невероятными 43 днями.

Начало гонки прошло в Париже 2-го июля, далее Россия и Китай. Второй этап своего путешествия начался 31 июля в Западной Австралия.

Согласно зимним рекордам Гиннеса, в Австралии и Новой Зеландии он пережил низкие температуры зимой и рискнул попасть в штормы урагана «Ирма», когда он путешествовал по США.

«Это был, без сомнения, самый опасный период, который я когда-либо испытывал», - сказал он.

«Физические и умственные ежедневные нагрузки были сами по себе проблемой, но у меня была замечательная группа поддержки вокруг меня», - добавил он.

Предыдущий рекорд был установлен Эндрю Николсоном из Новой Зеландии, который затратил на велокругосветку 123 дня и 43 минут. Его путешествие началось и закончилось в Оклендском международном аэропорту, Новая Зеландия, 13 декабря 2015 года.

Самая лучшая женская кругосветка на велосипеде была совершена итальянской Паолой Джьянотти, которая объехала Землю за 144 дня в 2014 году, преодолев расстояние в 29 595 километров. // OutdoorsNews