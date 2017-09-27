27.9.2017

Сам потерялся, сам нашелся, но уже с помощью МЧС

Пять спелеологов в рамках экспедиции по очистке пещеры Тут-Куш прибыли в район хребта Иолго в горах Алтая. Эту местность часто посещают любители подземных исследовательских экспедиций из разных регионов страны. По пути турист из Бийска отстал от основной группы и заблудился в темноте. Его палатка и снаряжение хранились у других участников похода, а температура в это время года ночью опускается ниже нуля, поэтому остановка на ночлег в открытой местности была смертельно опасна.

Дозвонившись на телефон службы спасения (112), турист-спелеолог сообщил о сложившейся ситуации. При этом он не прекращал движения. Около 12 часов пришлось идти продрогшему бийчанину. Спасатели встретили его уже на подходе к туристической базе. Гражданина доставили спасательный отряд в Горно-Алтайске, где ему дали возможность переночевать, согреться, просушить насквозь мокрую обувь и угостили горячим чаем. Утром горожанина отвезли на автовокзал. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай. // OutdoorsNews