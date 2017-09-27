27.9.2017

Вежливые люди над Европой

На Эльбрусе в эти дни проверку бездорожьем проходят несколько новейших образцов военной техники, среди которых бронемашины «Тайфун-К» и «Торнадо».

Прежде чем автоколонна начнет свой путь в горы, экспедиция особого назначения поднимется на Эльбрус. В ее составе 40 человек, среди которых военнослужащие, представители автозаводов и журналисты.

Пункт назначения находится на высоте 3100 метров. Опытные альпинисты у подножья Эльбруса проводят тщательную подготовку перед подъемом и считают каждый грамм веса. Они срезают даже ручки с зубных щеток в целях экономии.

Перед покорением Эльбруса экспедиция проделала путь по бездорожью и пустыне длиной более двух тысяч километров.

Девять боевых машин пройдут тест-драйв в этой местности. После экспедиции станет понятно, смогут ли бронемашины пополнить ряды российской армии.

Как пройдут испытания военной техники, смотрите в ближайших выпусках программы «Военная приемка» по воскресеньям на телеканале «Звезда». // Звезда