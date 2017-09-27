27.9.2017 К 80-летию Кубани подъем на 8000 метров Кубанские альпинисты достигли вершины горы Манаслу, преодолев отметку 8 тыс. 163 м. Группа из 16 человек совершает восхождение в честь юбилея Краснодарского края. Экспедиция стартовала 5 сентября и завершится 10 октября, сообщает пресс-служба краевой администрации. Манаслу – гора в Гималаях, главная вершина которой (8156 м) – восьмой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал, расположенного на севере центральной части Непала. // OutdoorsNews



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