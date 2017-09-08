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09.8.2017

Три дня на матрасе в открытом море

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым спасли украинца, который три дня дрейфовал на батуте в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным крымских пограничников, сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие батут с украинцем на борту, поступил 5 августа. В течении нескольких минут пограничный катер прибыл в указанное место, где снял с импровизированного плавсредства гражданина сопредельного государства, жителя Херсонской области 1998 года рождения. Как позже рассказал потерпевший, он работает охранником в населенном пункте Лазурное Херсонской области и за три дня до произошедшего после работы отправился на причал, где решил переночевать на надувном батуте. На следующее утро он с удивлением обнаружил, что батут уже находится не на причале, а в открытом море. Борясь с жаждой и голодом, украинец провел на своем плавсредстве три дня. На момент, когда его нашли пограничники, он был сильно истощен и обезвожен. В Керченском проливе "выловили" беспамятного Ивана >> Позже потерпевший был доставлен в ближайшую больницу, где ему диагностировали тепловой удар и обезвоживание. Кроме того, крымские пограничники обеспечили украинца питанием, размещением и комплектом одежды. Решается вопрос об отправке украинца на родину. // РИА Крым



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