24.7.2017

Вокруг света за 55 часов

Португалец Жил Азеведу, который работает в ОАЭ, смог установить новый мировой рекорд по самому быстрому кругосветному перелету.

Маршрут рекордсмена стартовал из Шанхая с пересадками в Окленде (Новая Зеландия), Буэнос-Айресе (Аргентина), Париже и Москве.

На перелет вокруг Земли Азеведу потратил 55 часов 47 минут. Предыдущий рекорд принадлежал британцу, который в 2016 году облетел весь мир за 57 часов 27 минут.

По условия Книги рекордов Гиннеса, парню необходимо было каждые 2 часа снимать видео.

Как отмечает сам Жил Азеведу он решился на это приключение после прочтения книг Жюля Верна. // OutdoorsNews