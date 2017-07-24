24.7.2017

Смертельное селфи со слоном

На юге Эфиопии в национальном природном парке "Чебера Чурчура" слон убил гражданина Испании, когда тот пытался с ним сфотографироваться. Животное толкнуло мужчину, а после ударило его бивнем. В настоящий момент тело погибшего доставлено в Испанию

По разным версиям свидетелей, испанец, путешествовавший с женой, отказался следовать инструкциям гидов и захотел сделать фотографию со слоном вблизи. Для этого он покинул автомобиль, на котором туристы передвигались по парку, и подошёл к животному, пишет La Vanguardia. — Слон толкнул его и ткнул бивнем. // OutdoorsNews