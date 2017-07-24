24.7.2017

В кругосветку из Красноярска

Экспедиция, отправившаяся из Красноярска, намерена изучить потенциал Северного морского пути, побывать на местах стоянок тех экспедиций, которые проходили по Русскому Северу еще в XVII веке, а также взять пробы воды, чтобы изучить экологическое состояние морей.

Весь маршрут плавания пройдет через города Енисейск, Дудинку, Архангельск, Кронштадт. Сейчас группа уже добралась до Дудинки, вскоре будет в Архангельске.

– Они пока не вышли на связь. Точной даты прибытия предугадать нельзя, так как проект больше любительский – нет четких рамок. Но то, что вскоре участники экспедиции должны появиться в Архангельске, – это точно, – рассказала продюсер проекта Анна Медюх.

После Дудинки яхта отправится в путь под парусами. На смену капитана заступит Александр Павлов, который вместе с командором Алексеем Логиновым доведёт экспедицию до Кронштадта.

– Слава и этих мест, и Севера в районе выхода Енисея велика именно за счёт мужественных полярных исследователей, арктических исследователей, членов русского географического общества и просто достойных сынов Отечества, которые открывали эти места, – отмечает Алексей Логинов.

Отметим, что через Архангельск пройдет только первый этап большого проекта «Кругосветка. Маршрутами великих экспедиций». Вся экспедиция рассчитана до 2020 года, участников ждет ещё 6 этапов: Европейский – Трансатлантический – Американский – Антарктический – Тихоокеанский – Восточно-Арктический. Всего 31 тысяча морских миль. Полина Карпович // 29,RU