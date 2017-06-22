22.6.2017

Вокруг света на каноэ.

За три года двухкорпусное каноэ совершило кругосветное путешествие.

Hokuela (именно так называется плавсредство) вернулось к берегам Гонолулу. Встречать путешественников в лагуне Мэджик Айленд собрались десятки тысяч людей, а мэр Гонолулу вручил штурману судна ключ от города.

Главной целью путешествия было продвижение идеи о сохранности и заботе планеты. Для определения направления команда каноэ использовала лишь древние способы навигации – положение звезд, Солнца, наблюдение за птицами и волнами.

Всего Hokuela преодолело 40 тысяч морских миль и побывало в 150 портах. На техническую подготовку к «кругосветке» ушло 6 лет. Еще два года было потрачено на подготовку экипажа. // OutdoorsNews