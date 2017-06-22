22.6.2017

Десять в лодке, не считая собаки ...

Покорить Белое море, чтобы в будущем совершить кругосветное путешествие. Участники ярославского клуба живой истории собираются в большое плавание. В команде – актер, филолог, музейный работник, инженеры и… собака. В распоряжении – точная копия старинной ладьи и собственные умения. Участники лодейного похода планируют проплыть тысячу километров по Белому морю. За день до отъезда на Север, попутного ветра команде пожелала съемочная группа «Первого Ярославского».

Растянутый корабельный парус на внутреннем дворе Дома культуры «Красный перекоп» явно выбивается из окружающих декораций. Как и все в этих путешественниках. Вместо чемоданов у них деревянные сундуки…

Одежда, сумки и даже ножи – исключительно собственного изготовления. Да и готовятся ребята не в туристическое путешествие на Юг, а в историческое – на Север. По Белому морю. На ладье. Также изготовленной собственноручно.

- Вот непосредственно одна часть нашего пути. Онежский залив. Вот здесь – в порту находится наше судно. В первый день идем на остров Кий. А дальше по всем островам вдоль побережья.

В лодке 10 человек, не считая собаки . Среди участников похода – люди разных профессий - актер, филолог, историк, инженеры... Но всех их объединяет одно:

- Очень интересно попробовать на себе. Не просто выйти в костюмах, а именно пожить той жизнью, которой жили те люди,- говорит Полина Леднева, участница клуба живой истории «дружина ратного дела «Рарог».

Полина - единственная девушка в предстоящем плавании. Но опыт судоходства уже имеет. В прошлом году ярославские реконструкторы прошли500 километроввниз по реке Онеге. Местами было страшно. Но команда справилась. И в этом году решила продолжить необычное исследование Севера.

- Когда мы шли по той же реке Онега. Там много порогов. И когда мы их преодолели, и началось затишье. Почти200 километровгладкой воды. И тут возник такой момент, когда появилась скука. И стало понятно, что уже не хватает неких сложностей. Ну и, если заглядывать далеко. То у нас есть мечта через 15 лет небольшой группой людей совершить кругосветное плавание,- говорит Максим Берг, руководитель клуба живой истории «Дружина ратного дела «Рарог».

Значится в планах клуба и спуск по родной ярославцам Волге. Но пока экспедицию ждет двухнедельный поход с конечной точкой в порту Архангельска. // Первый Ярославский