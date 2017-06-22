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22.6.2017

Ай-Петри закрыта на реконструкцию

Одно из красивейших природных мест полуострова расчищают от самостроев, которые уродуют облик плато Ай-Петри и наносят вред экологии. В связи с этим, туристов просят воздержаться от поездок в это живописное место, пока не закончится демонтаж.

Ориентировочно ограничение продлится до июля.

— Это связано с проведением работ по демонтажу торговых объектов и других строений, передвижением строительной техники и уборкой строительного мусора на плато. На сегодняшний день процесс сноса построек находится в активной стадии, треть строений полностью разобраны, — уточнили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Напомним, "чистка" плато началась в конце мая. В планах снести более 40 объектов. Как заявил раннее глава Крыма Сергей Аксенов, владельцы строений демонтируют самострои добровольно, достигнув договоренности с руководством Крыма. Затем Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. // SevastopolMedia



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