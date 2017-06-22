22.6.2017

Турист пропали на вулкане

Двое туристов пропали в районе вулкана Баранского на острове Итурупе. Сообщение об их исчезновении поступило в среду, 21 июня, в 12.00, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"21 июня в 12.00 по местному времени оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о пропаже двух туристов в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Люди не были зарегистрированы в поисково-спасательном подразделении города Курильска", — рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, мужчина и женщина отправились к подножью вулкана 18 июня. До настоящего времени туристы на связь ни с кем не выходили.

21 и 22 июня окрестности вулкана были осмотрены спасателями, сотрудниками полиции и волонтерами. Поиски результатов не дали. Всего к поисковым работам привлечены восемь человек и три единицы техники. // OutdoorsNews