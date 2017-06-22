22.6.2017

Вдоль да по речке, вдоль да по Волге...

Путешественник, решивший пройти вдоль Волги, добрался до Ярославля.

Это 39-й день его похода. Дима Нижегородский хочет пройти от истока до дельты реки - более 3,5 тысяч километров. Как пишет сам путешественник на своей странице в социальных сетях, маршрут может занять около полугода. Дима планирует ночевать на дикой природе и заходить в хостелы только в крупных городах.

«Второй областной центр, встретившийся мне на Волге, второй город-гигант, здесь удивительно сочетается всё, что только можно ожидать от России. Это древнейший из городов на Волге - он прошёл через тысячу лет, а я именно на подходе к нему преодолел отметку в 1000 км. Конечно, первым делом, я направился на Волжскую набережную - как же выглядит Волга здесь - это прекрасное место для прогулок - дойти надо до стрелки с Которослью - многие наслаждались здесь хорошим утром - совершали пробежки или просто смотрели вдаль (или друг на друга, зато в красивой обстановке), и я прошелся, заодно пообщавшись с журналистами. Это спокойное место, то ли дело на других улицах - следи за светофорами - жизнь бурлит - стремительное движение людей и машин между зданиями всех эпох - там старинные храмы, там губернские дома, там сталинские, а там - мегасовременные, и достаточно зелени, парков», - написал о нашем городе путешественник. // OutdoorsNews