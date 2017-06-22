22.6.2017

Лето. Еграки.

На юге Красноярского края стартовал сезон активного туризма. Только в первые выходные июня природный парк "Ергаки" принял у себя более пяти сотен туристов. Начало летнего сезона здесь совпадает с периодом цветения краснокнижных растений.

Любителям сибирской экзотики с лёгкостью покорять вершины природного парка помогает жаркая погода, без осадков. Говорят, в дождь передвигаться по тропам непросто.

Поток туристов в природный парк "Ергаки" превышает 150 тысяч человек в год. Со слов руководства заповедной территории, только по излюбленному маршруту до Висячего Камня через озеро Радужное за лето насчитывают порядка 40 тысяч туристов. В этом году летний сезон в горах любители активного отдыха открыли раньше обычного.

Сегодня каждый из посетителей парка обязан регистрироваться по прибытии в визит-центре и знакомиться под расписку с правилами поведения в Ергаках. Запрещена стоянка и размещение палаток на озере Радужное. Кроме того, у истока реки Малая Буйба по периметру лагеря для безопасности туристов установили электроизгородь протяженностью порядка 300 метров. Устройство работает за счет накопления энергии в аккумуляторах на солнечных батареях. Это самое безопасное место ночёвки.

Как отмечают специалисты МЧС, как правило, нападения медведей на людей в основном спровоцированы самими туристами, которые не соблюдают элементарные меры безопасности, останавливаются в отдаленых местах от лагеря, оставляют пищу, запах которой и привлек животных. По наблюдениям работников парка Ергаки, за последние два года туристы стали более внимательными и культурными.

Госинспекторы заповедной территории ежедневно обходят основные туристические маршруты и общаются с путешественниками - рекомендуют им обязательно регистрироваться на базе, быть внимательными на тропах, которые ведут через долины и перевалы, и помнить, что наша безопасность в первую очередь зависит от нас самих. // OutdoorsNews