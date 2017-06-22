22.6.2017

Экспедиция на Гавайские острова и Аляску

В Рязанском музее путешественников 21 июня прошла пресс-конференция участников очередной экспедиции в рамках совместного проекта Рязанского областного отделения Русского географического общества и РМП «Наследие Русской Америки».

В мероприятии приняли участие руководитель экспедиции, Герой России, почетный полярник, почетный гражданин Рязани Михаил Малахов, директор Рязанского музея путешественников Александр Капитанов, заместитель директора по науке Светлана Юрченко, исполнительный директор Рязанского отделения РГО Виктор Шляхин, заместитель руководителя проекта Алексей Малахов, участники экспедиции – кинорежиссер Михаил Малахов и оператор Александр Бреев, журналисты ведущих информационных изданий региона.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что в этом году экспедиция пройдет под названием «Эхо Русской Америки» и будет посвящена 150-летию перехода Аляски под юрисдикцию США.

Путешественники намерены исследовать места российского присутствия на Гавайских островах, а затем осуществить на Аляске реконструкцию исторического переноса из устья реки Нушагак до поселка Аниак на реке Кускоквим.

Экспедиция пройдет при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», сроки ее проведения – с 25 июня по 20 августа текущего года.

Присутствовавшие пожелали участникам экспедиции «Эхо Русской Америки» успехов и новых открытий, а директор Рязанского музея путешественников А.Н. Капитанов передал руководителю проекта М.Г. Малахову флаг Российско-Американской компании, который во время проведения экспедиции будет поднят над фортом Елизаветы на острове Кауаи (штат Гаваи, США). // Рязань Вести