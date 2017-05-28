28.5.2017 Восьмидесятилетний болгарин в одиночку совершил кругосветное путешествие Василь Куртев вернулся в черноморский порт Варны спустя 652 дня. Яхту «Одесос» встречали друзья, родные и оркестр болгарского флота. Пенсионер проплыл в одиночестве более 25 тысяч миль и в море отметил свой 80-й день рождения. Бывший дантист уже совершил три трансатлантических путешествия, но это оказалось самым сложным. Справившись с поломкой двигателя, штормами и другими невзгодами, теперь, говорит, чувствует себя на полвека моложе. // OutdoorsNews



OutdoorsNEWS http://news.outdoors.ru





