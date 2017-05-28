28.5.2017

Из Москвы на «край земли»

Москвич, который решил отправиться в кругосветное путешествие на своем мотоцикле, доехал до самого южного города Аргентины Ушуайи, который принято называть «краем земли».

Москвич Олег Харитонов проделал путь в 113 тыс. км. 20 мая он приехал в аргентинский город Ушуайи. Как рассказал путешественник, на краю земли он побывал в необыкновенном лесу, от красоты которого захватывает дух. Свежий воздух и запах, исходящий от деревьев напомнили ему о родине. Он говорит, что деревья там пахнуть так же, как и в российских лесах. До этого Харитонов проехал уже 62 страны. 21 мая с «каря земли» он готов дальше продолжить свой путь. Мотоциклист отправится в Аляску и уже оттуда, поедет в Россию. По прогнозам, в Москву он вернется спустя 4 года с начала поездки – в августе 2018 года. Поддержку в его кругосветном путешествии отказывает Федерация мототуризма России. // vistanews.ru