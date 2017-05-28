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28.5.2017

Барк «Крузенштерн» посетил порт Антверпен

Учебное парусное судно «Крузенштерн», совершающее первое в навигации нынешнего года учебное плавание, зашло вчера в бельгийский порт Антверпен. Как сообщили в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, к Антверпену барк подошел по запланированному графику, в четыре часа ночи, добраться до точки швартовки судну помогли опытные лоцманы, которые работали на борту «Крузенштерна» почти девять часов.

Вечером 24 мая барк покинул порт. За два дня стоянки «Крузенштерн» принял на своем борту жителей и гостей города, проведя экскурсии по палубе и познакомив с выставками, посвященными 90-летнему паруснику. Члены экипажа и курсанты, в свою очередь, прогулялись по улицам Антверпена, познакомившись с достопримечательностями города. После Антверпена «Крузенштерн» зайдет в Остенде - еще один бельгийский город, где парусник будет находится с 25 по 28 мая.

Первый из трех рейсов навигации этого года барк, на борту которого находятся 120 курсантов учебных заведений Росрыболовства из Керчи, Астрахани, Санкт-Петербурга и Калининграда, завершит 4 июня в порту приписки - Калининграде, откуда он выходил в плавание 25 апреля. // OutdoorsNews



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