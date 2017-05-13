13.5.2017

Первенство России по рафтингу в Краснодарском крае

Юные спортсмены, которым еще нет 16 лет, сражались с бурным течением горной реки Малая Лаба в Мостовском районе. Чудесная погода встретила участников соревнований по слалому.

Рафтинг — соревнования для спортсменов с сильным характером. Необходимо преодолеть не только сопротивление воды, но и попасть в те ворота, которые есть на дистанции. Зеленые ворота нужно пройти по течению. Красные — против.

Все гребцы в касках и спасательных жилетах. Горная река шуток не любит. Напороться на скорости на каменный порог — проще простого. И тогда весь экипаж окажется в ледяной воде. Однако те, кто обучает молодых рафтеров, не считают этот вид спорта опаснее других.

— Такой спорт, как спортивная гимнастика или волейбол, гораздо более травматичен. Видите, какое это чудесное место. И даже то, что здесь нет электричества, нисколько его не портит. Они меньше звонят домой. Меньше беспокоят родителей. И больше думают о спорте, — говорит Петр Карьянов, президент федерации рафтинга Краснодарского края.

Пенные потоки бурлящей горной реки несут резиновую лодку словно бумажный кораблик. Слаженный взмах весел — и оказывается, что капризы водной стихии не так и сильны. Да и подростки не робкого десятка.

Каждый гребок, каждый вираж лодки просчитаны тренером заранее. Мастера, не жалея голосовых связок, координируют действия экипажей с каменистого берега.

Здешние пороги и перекаты считаются идеальными для состязаний рафтеров любого уровня. Начиная от самых юных спортсменов и заканчивая мастерами международного класса.

— Так как в Москве мало бурных речек, у нас каждую осень и весну устраивают сборы как раз в Краснодарском крае, — говорит Анастасия Калабухова, победитель соревнований (Москва).

Битва с бурной стихией не из легких. Почти каждый заплыв юные гребцы ломают и теряют весла. Но сушить их точно не собираются. И уже хоть завтра готовы защищать честь страны на самых престижных международных соревнованиях.Олег Мазур // Россия-Кубань