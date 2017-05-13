13.5.2017

Экспедиция по мотивам «Двух капитанов»

Экспедиция по следам «Двух капитанов» по поиску шхуны «Святая Анна», пропавшей без вести в 1914 году, планируется на островах Земли Франца-Иосифа в августе, заявила РИА «Новости» директор по развитию клуба «Живая Природа» Марина Пацай.

25 июля яхта выйдет из Нарьян-Мара, а 4 августа прибудет на архипелаг, где участники поисков будут работать до 25 августа.

На первом этапе экспедиции планируется поиск следов пребывания шхуны «Святая Анна» в северо-восточной часть архипелага. Второй этап экспедиции посвящен захоронению останков члена команды шхуны, найденных в экспедиции 2010 года под руководством полярника Олега Продана (трагически погиб в апреле 2016 года).

105 лет назад в Арктику отправились три крупные полярные экспедиции, которые завершились трагически. Самая загадочная судьба была у судна «Святая Анна» под командованием лейтенанта флота Георгия Брусилова. Из всего состава экспедиции удалось выжить всего двум людям, а судьба самого судна до сих пор остается загадкой. Эта история легла в основу книги Вениамина Каверина «Два капитана».

«Два капитана» — приключенческий роман писателя Вениамина Каверина, который был написан им в 1938—1944 годах. Роман выдержал более сотни переизданий. За него Каверин был награждён Сталинской премией второй степени (1946). Книга была переведена на многие иностранные языки.

В 2003 году главная площадь города Полярный Мурманской области названа площадью Двух Капитанов. Именно отсюда отправились в плавание экспедиции Владимира Русанова и Георгия Брусилова. Кроме того, именно в Полярном состоялась финальная встреча главных героев романа — Кати Татариновой и Сани Григорьева.

Героям романа «Два капитана» в 1995 году установлен памятник в родном городе автора, Пскове (выведен в книге под названием Энск).

18 апреля 2002 года в Псковской областной детской библиотеке был открыт музей романа «Два капитана». // НСН