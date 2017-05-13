13.5.2017

Туристы-плотогоны XXI века

В ходе круглого стола «Развитие туризма и инвестиций в Смоленской области», состоявшегося на прошлой неделе, администрация Кардымовского района выступила с инновационным предложением – организовать сплав на плоту по Днепру для туристов. Предприимчивые кардымовцы даже успели разработать концепцию и окрестили эту услугу уникальной.

«Это новинка в туристской сфере региона, и она несомненно будет востребована как среди жителей, так и среди гостей Смоленской области», – говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципального образования.

По мнению кардымовцев, такой спокойный вид отдыха, как сплав на плоту по тихой речной гдади Днепра, идеально подходит для всей семьи, и, что важно, его несложно организовать, а от туристов такое приключение не требует специальной подготовки.

В Кардымове считают, что это уникальная возможность убежать от городской суеты, зарядиться положительными эмоциями, спокойно и размеренно проплывая по реке, наслаждаясь созерцанием неизведанных уголков природы и исторических мест.

К слову, согласно концепции, туристам предложат даже не плоты, а целые палаточные городки на воде: основание плота планируется оборудовать защитными бортиками, шаровым тентом, который сможет укрыть пассажиров от дождя или солнечных лучей, надувной лодкой и даже мангалом.

Не обойдется, как планируют, и без достижений цивилизации: каждый плот, возможно, будет иметь на борту еще и GPS-навигатор. Благодаря ему туристы смогут найти места для стоянок, самые живописные берега и рыболовные места.

Проектом уже всерьез заинтересовались туристические агентства и профильные федеральные СМИ. // OutdoorsNews