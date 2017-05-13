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13.5.2017

GPS-тапочки

Индийские ученые разработали новую обувь для туристов с указанием дальнейшего пути. Правда, эту обувь придумали еще в 2011 году, а вот представили только сейчас.

Внешне разработка напоминает красные тапочки на низком ходу, однако с GPS навигатором внутри. Если же владельцу такой обуви необходимо изменить курс направления, один из ботинок начинает вибрировать. Кроме того, в зависимости от того, в какую сторону необходимо повернуть, такой «тапочек» и будет вибрировать.

Компания оценивает свое изобретение в пределах 100-150 долларов. В настоящее время усовершенствуется внешний вид обуви, а также идет разработка новых предложений. Создатели надеются, что их разработка поможет не только туристам, но и слабовидящим, и детям с плохой памятью. // OutdoorsNews



OutdoorsNEWS
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