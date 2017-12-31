31.12.2017

США замерзают ...

В результате рекордно низких температур частично замерз Ниагарский Водопад в США. В таком виде он стал уникальным туристическим магнитом, сообщают американские журналисты. В Нью-Йорк съезжаются из разных точек страны и мира.

Уточняется, что сами потоки воды продолжают падать с большой высоты. Однако все вокруг водопада замерзло. Таким образом, создается иллюзия, что и сам водопад заледенел. Водная пыль прямо в воздухе превращается в лед и опадает на деревья, камни, перила. Представитель Национальной метеорологической службы Джон Хичкок говорит, что "ледяная погода" сохранится у Ниагарского водопада и на следующей неделе. Температура воздуха, как ожидается, составит от 10 до 15 градусов.

В то же время в ряде районов США в результате аномальных холодов гибнут люди. Температура воздуха в некоторых штатах достигла -13 °C. // OutdoorsNews