31.12.2017

Наш человек в Гаване

Москвич Олег Харитонов, совершающий в одиночку кругосветное путешествие на мотоцикле, добрался до Кубы. В преддверии поездки по острову он встретился с послом РФ Михаилом Камыниным и сотрудниками российской дипмиссии на Кубе.

На встрече, проходившей в четверг в здании посольства, присутствовал также Эрнесто Гевара - младший сын революционера Эрнесто Че Гевары. Гевара-младший управляет турагентством, организующим байк-туры по Кубе. Называется его фирма La Poderosa - в честь мотоцикла, на котором Че в начале 50-х годов прошлого века совершил путешествие по Южной Америке.

"Я очень рад, что Олег приехал на Кубу и сможет узнать нашу страну, познакомиться с нашим народом. Мы, со своей стороны, постараемся оказать ему всяческую поддержку", - отметил сын революционера.

1226 дней в пути

К настоящему времени Харитонов провел в пути 1226 дней, проехав почти 150 тыс. км. На Кубу он прибыл с Ямайки. "Из колумбийской Картахены я добрался на паруснике до Ямайки, объехал ее за шесть дней, затем прибыл на Кубу, в Сьенфуэгос, а оттуда - в Гавану", - рассказал корреспонденту ТАСС 46-летний путешественник. // OutdoorsNews