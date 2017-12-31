31.12.2017

Семь месяцев дрейфа.

Человек и кошка больше не плачут у окошка — точнее, у люка об утраченной Большой земле. После семи месяцев дрейфа необычная и крайне истощенная компания спасена.

Одиссея капитана Збигнева достойна лечь в основу сюжета голливудского блокбастера. Свое невероятное путешествие морской волк родом из-под Кракова начал в Индии, собирался доплыть до американских берегов, потом были Коморские острова, ЮАР.

И все это — на агрегате, который и лодкой-то назвать язык не поворачивается. Спасательная шлюпка — главная гордость Збигнева. Он собственноручно ее усовершенствовал. И даже украсил: над штурвалом повесил фото болливудской звезды Приянки Чопры. Но черные глаза не спасли от неприятностей — между Мальдивами, Индонезией и Маврикием что-то пошло не так. Сломалось приблизительно все, включая средства связи.

С собой у Збигнева запасов еды было всего на месяц. Лапшу и то, что удавалось выловить в океане, моряк честно делил поровну с котом. Теперь рыбу и любые макаронные изделия путешественник обходит стороной. История настолько невероятная, что поначалу вызвала сомнения у спасателей. Провели проверку. Оказалось: все чистая правда. Да и лодка хранит в себе следы долгих, тяжелых, беспросветных дней в открытом океане.

Сам Збигнев, оставшись без средств к существованию и документов, не унывает. Говорит: лодку починит сам. Ведь по образованию он инженер. На родину возвращаться не планирует. Готовится к новому путешествию. Возможно — кругосветному. Правда, куда с лодки пропал верный юнга-кот, Збигнев почему-то не рассказывает. // OutdoorsNews